وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد أهداف تابعة لـحزب الله في لبنان، مضيفا أن التنظيم "يدفع وسيدفع ثمنا باهظا" جراء إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح أن السيطرة على مواقع مرتفعة إضافية تهدف إلى منع إمكانية تنفيذ عمليات إطلاق نار مباشر على البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتوفير الأمن لبلدات منطقة الجليل.

وأكد كاتس أن الإجراءات المعلنة تأتي في إطار تنفيذ التعهدات بحماية السكان في شمال إسرائيل، في ظل استمرار التوترات على الجبهة اللبنانية.