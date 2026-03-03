أعلن حزب الله، الثلاثاء، استهدافه 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، "ردا" على الغارات المتواصلة على لبنان بما في ذلك معقله في ضاحية بيروت الجنوبية، في تصعيد أعقب هجومه على موقع عسكري جنوب حيفا "ثأرا" لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.