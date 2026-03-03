وفي منشور على حسابها في إكس، قالت "سنتكوم": "طبقا لتصريح وزير الحرب هذا الصباح، فإن القوات الأميركية تضرب إيران بدقة وقوة وبلا هوادة. وتركز عملية الغضب الملحمي تركيزا شديدا على تدمير الصواريخ الهجومية الإيرانية".

ونشرت "سنتكوم" أيضا منشورا يستعرض الأسلحة التي تستخدمها الولايات المتحدة في ضرب إيران مع تعليق يشير إلى أن عملية "الغضب الملحمي" تتضمن "أكبر تجمع إقليمي للقوة النارية العسكرية الأميركية منذ قرابة جيل".

وعرضت الولايات المتحدة، الإثنين، وفق مادة تعريفية متداولة بعنوان Operation Epic Fury – First 24 Hours، أو عملية "الغضب الملحمي"، كما أسمتها القوات الأميركية، قائمة بالأصول العسكرية التي قالت إنها استخدمت خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من الهجوم على إيران، إضافة إلى أنواع الأهداف التي شملتها الضربات.

ووفق العرض، شملت الأصول قاذفات شبح من طراز "بي-2"، ومقاتلات "إف-35" و"إف-22" و"إف-18" و"إف-16"، إلى جانب طائرات الهجوم الأرضي "إيه-10".

كما أُدرجت طائرات حرب إلكترونية من طراز "إي إيه-18 جي"، وطائرات إنذار مبكر وسيطرة محمولة جوا، ومنصات ترحيل اتصالات.

وتضمنت القائمة أيضا طائرات استطلاع ومراقبة من طراز "آر سي-135" و"بي-8"، وطائرات مسيّرة "إم كيو-9 ريبر"، فضلا عن أنظمة دفاع صاروخي "باتريوت" و"ثاد" لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وفي المجال البحري، أشار العرض إلى نشر حاملات طائرات تعمل بالطاقة النووية، ومدمّرات مزودة بصواريخ موجّهة، وسفن للتزوّد بالوقود، إضافة إلى أنظمة مضادة للطائرات المسيّرة.

كما ورد ذكر أنظمة صاروخية مدفعية عالية الحركة "هيمارس"، وطائرات نقل عسكري من طراز "سي-17" و"سي-130".

وختمت المادة بالإشارة إلى "قدرات خاصة لا يمكن سردها"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفيما يتعلق بالأهداف، أظهر العرض أن الضربات طالت مراكز قيادة وسيطرة، ومقرات مشتركة للحرس الثوري الإيراني، ومقار القوات الجوفضائية التابعة له، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي متكاملة ومواقع صواريخ باليستية.

كما شملت الأهداف سفنا وغواصات تابعة للبحرية الإيرانية، ومواقع صواريخ مضادة للسفن، وقدرات اتصالات عسكرية.