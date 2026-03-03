وذكر مراسل شبكة "نيوز ⁠نيشن" على موقع "إكس" أن ترامب قال ‌للشبكة إن الرد على الهجوم ‌الذي ‌استهدف السفارة الأميركية في الرياض وعلى مقتل ‌جنود أميركيين خلال ‌الصراع ⁠مع إيران "سيُعرف قريبا".

وفي سياق متصل، قال ترامب: "لا أعتقد أن نشر قوات برية سيكون ضروريا في إيران".

وفي منشور على "إكس"، الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع ⁠السعودية نقلا عن تقييم أولي، ⁠إن السفارة الأميركية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين مما أدى إلى حريق محدود وبعض ‌الأضرار المادية.

وأوصت السفارة الأميركية في السعودية مواطنيها بالبقاء في منازلهم في الرياض وجدة والظهران، وقيّدت السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية قد أكد الإثنين، اعتراض وتدمير "5 مسيّرات معادية بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية".

كذلك تم اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح الإثنين.