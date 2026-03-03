وصرّح نتنياهو لشبكة فوكس نيوز قائلا: "لقد بدأوا ببناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية البالستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر".

وأضاف: "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وتوقع نتنياهو، الإثنين، سقوطا وشيكا للنظام الحالي في طهران، قائلا إن اليوم "يقترب" كي "يتخلص الشعب الإيراني الباسل من نير الاستبداد".

وخلال زيارته موقع الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص الأحد في بيت شيمش قرب القدس، قال نتنياهو: "أطلقنا هذه الحملة لإحباط أي محاولة لإحياء التهديدات الوجودية".

وأشار نتنياهو إلى الالتزام "بتهيئة الظروف التي ستمكن الشعب الإيراني الباسل من التخلص من نير الاستبداد".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ذلك اليوم يقترب. وعندما يحين، ستقف إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني. الأمر رهن بهم".

وفي السياق، قال مصدر أمني للقناة 12 الإسرائيلية، الإثنين: "نتوقع انخفاضا في وتيرة إطلاق الصواريخ من إيران قريبا، عقب تحركات الجيش الإسرائيلي".

وأوضح المصدر أنه "بمجرد حدوث ذلك، سيصبح من الممكن المضي قدما في تهيئة الظروف اللازمة للإطاحة بالنظام".