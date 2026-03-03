وأوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات "تشكّل تحريفا واضحا لمستوى الجاهزية العالي والتطور التكنولوجي والاستعداد العملياتي الذي تتمتع به الدولة".

وشددت على "أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة قبل نشر تقارير غير دقيقة".

وأكدت الوزارة أن "دولة الإمارات تمتلك منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، حيث توفر هذه المنظومات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى حماية شاملة لأجواء الدولة"، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات "تمتلك مخزونا استراتيجيا من الذخائر يضمن استدامة قدرات الاعتراض والاستجابة، مع الحفاظ على الجاهزية الكاملة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها".

وجددت الوزارة التأكيد على أن "القدرات الدفاعية المتقدمة لدولة الإمارات وجاهزيتها العملياتية ومنظومتها الدفاعية المتكاملة، تظل راسخة وغير متأثرة".

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن "أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار سيبقى أولوية مطلقة على الدوام".