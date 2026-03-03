وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان: "القوات المسلحة تتعامل حاليا مع موجة من الصواريخ والمسيرات التي تم رصدها في أجواء دولة الكويت، حيث تقوم بتنفيذ مهامها في التصدي والتعامل معها".

وأضاف البيان: "تؤكد رئاسة الأركان الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي وأجواء البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان قد أعلن بحسب وكالة الأنباء الكويتية أن ما تم رصده "منذ بدأ العدوان الإيراني على مختلف أجواء دولة الكويت بلغ 178 صاروخا باليستيا و384 طائرة مسيرة".

وسجلت وفق العطوان "27 إصابة ضمن منتسبي الجيش الكويتي منذ بدء العمليات"، مؤكدا أن "حالتهم مستقرة فيما يخضع 2 للعلاج الطبي".

وأكد المتحدث أن "القوات المسلحة بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد وتعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة وهناك متابعة دقيقة ومستمرة لأي تطورات".