وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي لقطر إنه "خلافا لما تم نشره من قبل وكالة بلومبرغ مساء يوم الإثنين، فإن مخزونات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة الدفاع الجوي القطرية (باتريوت) لم تستنفد، وهي لا تزال تحتفظ بكامل جاهزيتها واحتياطاتها الكافية".

وأضاف البيان: "أثبتت القوات المسلحة القطرية، في مواقف عديدة، كفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والتصدي لأي تهديدات خارجية، وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية لتأمين سلامة كافة المواطنين والمقيمين والزوار مهما اقتضت الضرورة".

وشدد البيان على أن "نشر مثل هذه المعلومات العارية عن الصحة دون التثبت من المصادر الرسمية يعكس انعداما تاما للمسؤولية، خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والظروف المتسارعة التي تمر بها المنطقة".

واختتم البيان بالقول إنه "يتم النظر حاليا في اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بضمان تصحيح هذا التضليل الإعلامي بصفة عاجلة".

وكانت الداخلية القطرية قد أعلنت تمديد جميع أنواع تأشيرات الدخول "الفيزا" بكافة أنواعها، التي انتهت أو شارفت على الانتهاء لمدة شهر قابل للتمديد وفق تطورات الوضع وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 فبراير.

وكانت وكالة أنباء قطر قد نقلت عن وزارة الدفاع قولها إنه جرى التصدي بنجاح لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق في الدولة.