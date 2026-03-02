وقالت وزارة الدفاع في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران".

وأضافت: "تؤكد وزارة الدفاع الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت أن الدفاعات الجوية تعاملت، الإثنين، بنجاح مع 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجوم الإيراني تم رصد 174 صاروخا باليستيا تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم تدمير 161 صاروخا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد 689 مسيرة إيرانية واعتراض 645 مسيرة، فيما وقعت 44 منها داخل أراض الدولة.

كما تم رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار الجانبية، كما أسفرت عن 3 حالات وفاة و68 حالة إصابة بسيطة.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.