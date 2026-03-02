وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه الرسمي في "إكس": "هاجم جيش الدفاع خلال الليلة (الإثنين) في منطقة بيروت وقضى على المدعو أدهم عدنان العثمان، قائد تنظيم الجهاد الفلسطيني في الساحة اللبنانية".

وأضاف أدرعي: "شغل العثمان هذا المنصب لعدة سنوات، وكان مسؤولا عن دفع وتنفيذ مئات العمليات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".

وتابع قائلا: "خلال الفترة الأخيرة، واصل العثمان الدفع بعدد كبير من العمليات الإرهابية لصالح التنظيم داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تدريب عناصر (النخبة)، وتجنيد المخربين، وشراء الوسائل القتالية لصالح التنظيم".

وأوضح أنه "خلال عملية (سهام الشمال)، أدار العثمان كذلك انتقال عناصر التنظيم عبر الحدود السورية اللبنانية ونشاطهم في مواجهة قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان".

واعتبر أدرعي أن القضاء على العثمان يشكّل "ضربة قاسية لقدرة الجهاد على تنفيذ مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

واختتم أدرعي قائلا: "️سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".