وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأنه "بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية المخابرات، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات إضافية على أهداف تابعة للنظام الإيراني".

وأضاف البيان: "قبل قليل، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مركز اتصالات تابعا للنظام الإيراني ودمره".

وتابع البيان أن النظام الإيراني استخدم المركز "لتنفيذ عمليات عسكرية تحت غطاء أنشطة مدنية، بالإضافة إلى أنشطة دعائية تبث منه".

وأكد أن العمليات التي كانت تدار من المركز "تُنفذ وتُوجّه من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وأشار البيان إلى أنه "على مر السنين، دعت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى تدمير دولة إسرائيل واستخدام الأسلحة النووية. كما ساهمت بشكل مباشر في قمع الشعب الإيراني ونشر الأكاذيب".

واختتم البيان بالقول: "سيواصل الجيش الإسرائيلي قصف البنية التحتية للنظام الإيراني في جميع أنحاء طهران".