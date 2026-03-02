وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في منشور على "إكس": "تنعى رئاسة الأركان الرقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي، الذي استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

وفي منشور سابق نعت رئاسة الأركان أيضا "الرقيب وليد مجيد سليمان، أحد منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي، الذي استُشهد مساء اليوم أثناء أداء واجبه في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية قد صرح بحسب رئاسة الأركان بأنه "في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكدا نجاة أطقمها بالكامل".

وأوضح الناطق أن الجهات المختصة "باشرت فورا إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة"، مشيرا إلى أن "حالتهم مستقرة".

وأضاف الناطق أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".

وأكد الناطق أن الجهات المعنية "تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث"، داعيا إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".