​وأفادت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي عن "52 قتيلا" و"154 جريحا" جراء الغارات.

وأضافت أن 28 ألفا و500 شخص نزحوا من بيوتهم بفعل الضربات.

وكانت وزارة الصحة أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 31 شخصا وإصابة 149 بجروح.

وشن سلاح الجو الإسرائيلي موجة جديدة من الهجمات على أهداف لحزب الله في لبنان بعد ظهر اليوم الإثنين.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قد دعا السكان في وقت سابق إلى إخلاء عدد من المناطق.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير خلال زيارة للقوات في شمال إسرائيل إن الجيش لن ينهي مهمته "حتى يتم القضاء على التهديد القادم من لبنان".

وأعلن رئيس الوزراء نواف سلام إثر اجتماع طارئ لحكومته برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أن السلطات اللبنانية قرّرت "الحظر الفوري" لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية، و"إلزامه" بتسليمها سلاحه.