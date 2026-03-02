وقالت الوزارة في بيان: "نجحت القوات الأميرية القطرية في إسقاط ‌طائرتين سو-24 قادمتين من إيران، كما تم التصدي بنجاح لـ 7 صواريخ بالستية عن طريق الدفاعات الجوية، كما تم التصدي أيضا لـ 5 مسيرات عن طريق القوات الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، استهدفت عدة مناطق في الدولة، الإثنين".

وأكملت: "نؤكد أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وشددت الوزراة على أن "القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".