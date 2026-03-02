وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الطيران الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بـ4 غارات.

كما أشارت إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى القرض الحسن في مدنية صور.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "بدأنا بضرب أهداف تابعة لحزب الله في جميع أنحاء لبنان".

وكان رئيس وزراء لبنان نواف سلام أعلن، في وقت سابق الإثنين، الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية وحصر عمله بالمجال السياسي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي: "أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية كافة خارجة عن القانون ونلزمه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية".

وأضاف سلام: "تؤكد الحكومة أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيده".

وكان حزب الله قد أعلن في وقت سابق من الإثنين أنه أطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.