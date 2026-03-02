وأهابت الهيئة بالمسافرين المتأثرة رحلاتهم بعدم التوجه للمطارات لحين أن يتم التواصل معهم وتبليغهم بمواعيد وتفاصيل الرحلات من قبل شركات الطيران، تفاديا للازدحام وضمانا لانسيابية الإجراءات.

وثمنت الهيئة تعاون المسافرين، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات الصادرة يسهم بشكل رئيسي في تسهيل الإجراءات وضمان انتظام الحركة التشغيلية.

هذا وأعلنت مطارات دبي، الإثنين، استئنافا محدودا للرحلات الجوية من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC).

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي: "مطارات دبي تعلن استئنافا محدودا للرحلات الجوية من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي (DWC) اعتباراً من مساء اليوم الإثنين 2 مارس 2026".

وأضاف: "دعت مطارات دبي المسافرين لعدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم من قبل شركة الطيران المعنية لتأكيد موعد إقلاع رحلتهم".

كما أعلنت مطارات أبوظبي استئناف العمليات التشغيلية في مطار زايد الدولي بشكل محدود اعتبارا من الإثنين 2 مارس 2026 بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات الطيران. وأهابت بالمسافرين عدم التوجه إلى المطار قبل التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم للاطلاع على المستجدات المتعلقة بمواعيد رحلاتهم.