وقال قرقاش في منشور على منصة "إكس": "الأزمات تكشف النوايا الحقيقية تجاه دول ومجتمعات الخليج العربي، بقياداته وشعوبه. فلا يُنتظر موقفٌ متضامن من جماعاتٍ كالإخوان ورفاق دربهم، ولا من تياراتٍ أيديولوجيةٍ تصطفي قضاياها على حساب أمن الخليج، وتختار الصمت أو التبرير لحظة الحقيقة".

وتابع: "العدوان الإيراني الحالي اختبارٌ متجدد: من قلبه مع الخليج واستقراره، ومن يرفع الشعارات ويغيب عند الشدائد".