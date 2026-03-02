وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أفادت الإثنين، بأن الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى بنجاح للصواريخ والمسيرات الإيرانية.

نجم فرنسا السابق يثق بحكومة الإمارات

ومن جهته، نشر النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا، المقيم في دولة الإمارات، فيديو تحدث فيه عن تجربته الإيجابية خلال الأحداث الأخيرة.

وقال إيفرا في فيديو نشره على حسابه الشخصي: "صباح الخير جميعا. أُصوّر هذا الفيديو لأنني أتلقى الكثير من الرسائل: "باتريس، هل أنت بخير؟" الجميع يعلم أنني أعيش في دبي".

وتابع: "يا جماعة، أنا بخير تماما، كما تعلمون، باتريس لا يكذب أبدا. منذ أمس، سمعتُ ضجيجا كبيرا في السماء، حتى من منزلي. رأيتُ ما يشبه صاروخا أو طائرة مسيّرة أو ما شابه. لكن تم اعتراضها".

وأكد نجم مانشستر يونايتد السابق: "أنا أثق بالحكومة. عندما ضربتنا عاصفة في يوم واحد، قاموا بتصريف المياه من الطريق وأصبحت الشوارع نظيفة. هذا ما يجعلني أشعر بالأمان. دبي، شكرا جزيلا لكم. الآن سأذهب إلى النادي الرياضي وأستمتع بيومي".

بكاري سانيا

من جهته، نشر لاعب منتخب فرنسا السابق، بكاري سانيا، على حسابه الشخصي رسالة خاصة أيضا.

ووضع سانيا علم دولة الإمارات، وكتب على حسابه بإنستغرام: "هنا في الإمارات.. حيث القرارات يتم مناقشتها واتخاذها من أجل الناس". ووضع عبارة "بيتي" على الصورة.

المؤثرون ممتنون

أما كايتي فيرديناند، زوجة أسطورة منتخب إنجلترا السابق ريو فيرديناند، فكتبت على حسابها: "شكرا لكم جميعا على رسائلكم، وأعتذر عن انقطاعي عنكم. لم أكن أرغب في إقلاقكم، لكنني لم أجد الكلمات المناسبة. نحن بأمان. تبذل الحكومة جهودا جبارة للحفاظ على هذا الأمان، ورغم توتري، أشعر أننا في أيد أمينة".

أما مؤسس تطبيق تيليغرام الشهير، بافل دوروف، فكتب على حساب إكس: "للأسف، اضطررتُ لمغادرة دبي إلى أوروبا قبل أسبوع".

وأضاف: "نظرا للإحصاءات، ومعدلات الجريمة في أوروبا، فإن دبي تعد أكثر أمانا، حتى مع الصواريخ التي القادمة من إيران. أتوق للعودة".

أما المؤثرة البريطانية لويزا زيسمان، التي انتقلت بشكل دائم إلى دبي نهاية 2025، فوصفت تجربتها على حسابها الشخصي.

وقالت في فيديو: "تبذل الحكومة جهدا جبارا للحفاظ على هذا الوضع، ورغم قلقي، أشعر أننا في أيد أمينة. نأمل أن تكون أمسيتنا هادئة، فقد كانت ليلة أمس مرعبة. مع أن كري وشاي استمتعتا كثيرا لأنهما لم تصدقا ما حدث، إلا أننا جميعا قضينا ليلة في القبو".

سفير بريطانيا

كما نشر السفير البريطاني في الإمارات فيديو يعبر عن امتنانه للاستجابة الإماراتية السريعة.

وقال إدوارد هوبارت في الفيديو: "قوات الدفاع الإماراتية استجابت بشكل فعال جدا، لحمايتنا، ونحن ممتنون جدا للتصرف السريع لحكومة الإمارات".

وبينما علقت المؤثرة اللبنانية كارن وازن خارج الإمارات أثناء الهجوم، أبدت راحتها لحصول عائلتها على أعلى قدر من العناية في دولة الإمارات.

وكتبت وازن: "أنا ممتنة للغاية لدولة الإمارات العربية المتحدة على كيفية تعاملها مع سلامة وصحة سكانها".

ونصح مذيع الراديو الشهير وصانع المحتوى، كريس فيد، السكان بالابتعاد عن الإشاعات.

وكتب على حسابه: "أؤكد أن كل شيء لا يزال تحت السيطرة".. وحثهم على التحقق من أي ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال القنوات الرسمية قبل مشاركتها.