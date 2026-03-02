وأوضح خلال مؤتمر صحفي: "أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية كافة خارجة عن القانون ونلزمه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية".

وأضاف سلام: "تؤكد الحكومة أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيده".

وتابع: "الطلب من قيادة الجيش المباشرة بحزم بتنفيذ الخطة التي عرضت في مجلس الوزراء الشهر الماضي في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني وبذلك استعمال جميع الوسائل لتنفيذ هذه الخطة".