أعلن رئيس وزراء لبنان نواف سلام، الإثنين، الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية وحصر عمله بالمجال السياسي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي: "أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية كافة خارجة عن القانون ونلزمه بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية".
وأضاف سلام: "تؤكد الحكومة أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيده".
وتابع: "الطلب من قيادة الجيش المباشرة بحزم بتنفيذ الخطة التي عرضت في مجلس الوزراء الشهر الماضي في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني وبذلك استعمال جميع الوسائل لتنفيذ هذه الخطة".
وقال نواف سلام: "الحكومة تطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذا لما ورد ولمنع القيام بأي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو مسيرات من الأراضي اللبنانية وتوقيف المخالفين".