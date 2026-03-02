وأفاد مركز الأمن البحري العُماني، في بيان صحفي، بوفاة أحد أفراد الطاقم، من الجنسية الهندية، بعد اندلاع الحريق وحدوث انفجار في غرفة المحركات الرئيسية.

وقال المركز: "تعرضت ناقلة النفط (MKD VYOM) التي ترفع علم جمهورية جزر مارشال لهجوم بواسطة زورق مُسير، وذلك على بعد 52 ميلا بحريا قبالة سواحل محافظة مسقط".

وأضاف: "كانت الناقلة تحمل ما يقارب 59 ألفا و463 طنًا متريًا من الحمولة، وقد أسفر الهجوم عن اندلاع حريق وانفجار في غرفة المحركات الرئيسة، ما أدى إلى وفاة أحد أفراد الطاقم من الجنسية الهندية".

وأشار إلى أنه تم إخلاء طاقم الناقلة بالتنسيق مع مركز الأمن البحري المكون من 21 شخصًا، بينهم 16 من الجنسية الهندية و أربعة من الجنسية البنغلاديشية، وشخص واحد من الجنسية الأوكرانية، وذلك بواسطة السفينة التجارية (MV SAND) التي ترفع علم جمهورية بنما.

ولفت إلى أن إحدى سفن أسطول البحرية السلطانية العُمانية تتابع حالة الناقلة المتضررة، كما تقوم بإصدار التحذيرات اللازمة للسفن العابرة في المنطقة البحرية ذاتها.