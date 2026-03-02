وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات إن الهيئة اتخذت قرارا "بإغلاق جزئي ومؤقت للأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة (...) في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتقييما للمخاطر وفقا للمعايير الدولية".

وأوضح الفرجات أن "هذا الإجراء سيطبّق بشكل يومي" اعتبارا من الإثنين، من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة التاسعة صباحا من اليوم التالي، وحتى إشعار آخر، "ضمانا لسلامة وأمن الطيران المدني".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أنها استدعت القائم بأعمال سفارة إيران في عمّان احتجاجا على "الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودول عربية شقيقة".

وأصيب 5خمسة أشخاص بجروح في الأردن ولحقت أضرار بـ19 منزلا و11 مركبة منذ بدأت إيران اطلاق صواريخ ومسيرات ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها السبت، على ما أفادت مديرية الأمن العام الأحد.

وكان الجيش الأردني أعلن السبت أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 49 صاروخا بالستيا وطائرة مسيّرة، وتمكن من إسقاط 13 صاروخا فضلا عن مسيرات.