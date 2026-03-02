وقال الجيش في بيان "قام الجيش الإسرائيلي قبل قليل باستهداف إرهابي رفيع المستوى من حزب الله في بيروت بدقة".

وعبر حسابه على منصة "إكس"، نشر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تحذيرا قال فيه إن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح الآن "هدفا للتصفية".

وأضاف أن زعيم حزب الله نفذ أوامر من إيران بمهاجمة إسرائيل، وحذر من أن الحزب "سيدفع ثمنا باهظا" جراء أفعاله.

وقاسم هو خليفة حسن نصر الله، الذي لقي حتفه جراء هجوم إسرائيلي على لبنان في سبتمبر 2024.

وكان الجيش الإسرائيلي كشف أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه إسرائيل خلال الليل، مضيفا أن أحدها تم اعتراضه فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

من جانبه، قال حزب الله إن الهجوم جاء ردا على مقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي، جراء غارة جوية إسرائيلية على طهران، السبت.

في إيران، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القضاء على كبار مسؤولي وزارة الاستخبارات العسكرية، وهي جهاز الاستخبارات الرئيسي الإيراني

وقال: "كما تم القضاء على عدد من المسؤولين الآخرين الذين كانوا يعملون على توجيه عمليات إرهابية في كل أنحاء العالم وعلى قمع أفراد الشعب الإيراني، بما في ذلك خلال الاحتجاجات الأخيرة".

وأكد: "تعتبر تصفية كبار مسؤولي الوزارة ضربة قاسية لقدرة النظام على تنفيذ عمليات إرهابية وحتى لقدرته على ضرب معارضي النظام في إيران"