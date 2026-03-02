وتابع: "أدى سقوط الشظايا إلى وقوع أضرار بسيطة وعدم تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضاف: "نهيب بالجمهور الكريم استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".

كما تعاملت الجهات المعنية في إمارة رأس الخيمة مع حادث في منطقة قرية الحمراء صباح الإثنين، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة درون دون وقوع أي إصابات.