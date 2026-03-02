وقال الحريري في بيان إن نتائج هذا التصعيد جاءت "فورية وخطيرة"، مشيرا إلى أن الرد الإسرائيلي تمثل في سلسلة غارات استهدفت مناطق في الجنوب والضاحية والبقاع، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من منازلهم بحثا عن الأمان، وأعاد أجواء الخوف والقلق إلى حياة اللبنانيين الذين أنهكتهم الحروب والأزمات.

وأكد دعمه الكامل للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، داعيا الحزب إلى التعامل مع لبنان على أنه وطن لجميع أبنائه "لا ساحة لتصفية الحسابات أو الأجندات الخارجية".

وشدد على أن قرار السلم والحرب هو حق حصري للسلطة السياسية المتمثلة بالحكومة، معتبرا أن أي تجاوز لهذا المبدأ الدستوري يشكّل اعتداء على سيادة الدولة ويعرّض البلاد لتداعيات لا قدرة لها على تحمّلها.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري إلى أن يتعامل حزب الله مع لبنان بوصفه "وطنا لجميع أبنائه"، لا ساحة لتصفية الصراعات أو تنفيذ أجندات خارجية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات على الحدود اللبنانية–الإسرائيلية، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الداخل اللبناني أمنيا واقتصاديا.