وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية: "في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأميركية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل".

وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة.

وأضاف الناطق الرسمي أنه جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأميركية الصديقة بشأن ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة.

وأكد أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، داعياً إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.