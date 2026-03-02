وسُمع دوي صفارات الإنذار في وقت سابق في العاصمة الكويتية، فيما أعلن الدفاع المدني اعتراض عدد من المسيّرات التي استهدفت البلاد، في ظل موجة الهجمات التي تشنّها إيران على دول الخليج ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وفيما لم تعلن السفارة الأميركية بعد تعرضها لهجوم، أصدرت تنبيها أمنيا دعت فيه إلى البقاء بعيدا عن مقرّها.

وأوردت في بيان على موقعها "لا يزال هناك تهديد مستمر بشن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة فوق الكويت. لا تتوجهوا إلى السفارة. احتموا في مساكنكم في الطوابق السفلية المتاحة بعيدًا عن النوافذ. لا تخرجوا".

وأضاف البيان: "يلتزم موظفو السفارة الأميركية بالاحتماء في أماكنهم".

وقالت القوات الكويتية، الإثنين، إنها تصدّت لعدد من المسيّرات استهدفت البلاد فجرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأسفرت الهجمات الإيرانية حتى الآن عن مقتل 5 أشخاص في دول الخليج، بينهم شخص في الكويت.