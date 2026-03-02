وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع انفجارات قوية في كل من الدوحة والمنامة ومدينة الكويت.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن الضربات الإيرانية أسفرت عن مقتل شخص واحد.

وأضافت الوزارة أن حطام صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية أشعل حريقا في سفينة أجنبية في مدينة سلمان، ما أدى إلى مقتل عامل وإصابة اثنين بجروح خطرة.

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى في دول الخليج منذ السبت إلى 5، واحد في الكويت حيث أصيب أيضا 34 شخصا بجروح، و3 في الإمارات هم باكستاني ونيبالي وبنغلادشي، حيث أصيب 58 شخصا بجروح، إضافة إلى قتيل في البحرين.

وطالت الضربات الإيرانية في الخليج منذ السبت مطارات ومرافئ وفنادق ومبان سكنية.

كما دوت انفجارات قرب مطار اربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، الذي تتواجد فيه قوات من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وفي وقت مبكر الإثنين، أفاد مصور لفرانس برس عن إسقاط الدفاعات الجوية مسيرتين على الأقل قرب المطار الذي يضم قاعدة لقوات التحالف.

ومنذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، تتعرض أربيل، حيث يقع أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمسيرات تسقطها الدفاعات الجوية.