وفي مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي الاثنين، قال زامير: "أطلقنا معركة هجومية في مواجهة حزب الله.. لسنا فقط في الخطوط الدفاعية بل ننطلق إلى الهجوم"، مضيفا أن على الإسرائيليين الاستعداد لفترة قتال ممتدة.

وجاءت تصريحات زامير بعد غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في لبنان ليل الأحد – الاثنين، في أعقاب إعلان الحزب إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

وقال الحزب إن الهجمات جاءت ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في اليوم الثالث من العمليات العسكرية الأميركية–الإسرائيلية ضد إيران.

تعزيز القوات على الحدود

من جانبه، أعلن قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو أنه لن يتم إجلاء سكان البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، مؤكداً تعزيز انتشار القوات ودفع مزيد من التعزيزات إلى المنطقة.

وقال ميلو: "رسالتنا لسكان شمال إسرائيل أننا سنواصل حمايتكم من الخطوط الأمامية"، مشيرا إلى أن الغارات مستمرة وأن "القوة ستتصاعد".