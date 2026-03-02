وذكرت الوزارة على منصة "إكس" أنه تم اخماد الحريق، الذي وقع في منطقة بحرية بالقرب من العاصمة المنامة، منذ ذلك الحين.

وتأتي هذه الهجمات في خضم الضربات الانتقامية الإيرانية التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة والمواقع الأميركية في المنطقة.

وكان هجوم بطائرة مسيرة إيرانية قد تسبب يوم السبت في أضرار مادية بمطار البحرين الدولي.

وفي السياق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخي تصدت بكفاءة عالية لهجمات إيرانية عدائية آثمة استهدفت المملكة، وقد بلغ إجمالي الهجمات العدائية التي تم تدميرها وإسقاطها بنجاح 61 صاروخًا و34 طائرة مسيرة.

وتؤكد القيادة العامة أن كافة المنظومات في حالة الجاهزية القصوى لضمان التصدي الفوري والحاسم لأي تهديد، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وتبين القيادة العامة أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.

وتشدد المملكة على احتفاظها بحقها المشروع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها.

وفي وقت سابق، دان بيان صدر عن الولايات المتحدة والإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين والأردن الهجمات الإيرانية في أنحاء المنطقة.

وندد البيان بشدة "بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة العشوائية والمتهورة التي شنتها إيران على أراضٍ ذات سيادة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين والعراق والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".