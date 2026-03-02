ولم يتأخر الرد، إذ شنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من لبنان، شملت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات عنيفة وتسجيل حركة نزوح بين السكان، خصوصا في المناطق القريبة من مواقع الاستهداف.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق مقذوفات باتجاه إسرائيل، الأمر الذي وسّع نطاق التوتر وأعاد مشهد المواجهة العسكرية إلى الواجهة، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى تصعيد أوسع.

فجرا، علّق رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على الأحداث عبر منصة "إكس"، معتبرا أن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان "عمل غير مسؤول ومشبوه"، محذرا من أنه يعرّض أمن البلاد للخطر ويمنح إسرائيل مبررات لمواصلة هجماتها، ومؤكدا أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لتوقيف الفاعلين وحماية اللبنانيين.

سياسيا، تتصاعد الأصوات الرافضة للتصعيد. فقد وصف النائب فراس حمدان، في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية، إطلاق الصواريخ بأنه عمل "مرفوض ومدان" يعرّض اللبنانيين لمخاطر عدوان واسع، مطالبا الحكومة والجيش بتحمّل مسؤولياتهما لمنع استخدام الأراضي اللبنانية في أي عمل عسكري وصون السيادة الوطنية.

بدوره، اعتبر النائب وضاح صادق، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ما جرى يمنح إسرائيل الذريعة التي تنتظرها لتوسيع عملياتها، محذرا من أن استمرار هذا المسار قد يقود البلاد إلى "دمار شامل"، وداعيا الدولة إلى فرض سلطتها ومنع أي جهة من اتخاذ قرارات الحرب بمعزل عن مؤسساتها.

من جهته، رأى المحلل السياسي فارس خشان أن التطورات الأخيرة تمثل انتقالا خطيرا في قواعد الاشتباك، معتبرا أن إطلاق المقذوفات من جنوب لبنان، بما في ذلك من مناطق جنوب نهر الليطاني، يشير إلى تحول استراتيجي ينذر بمرحلة أكثر خطورة.

كما وصف مؤسس "دار الحوار" بشارة خير الله ما جرى بأنه "مؤسف ومدان"، محذرا من أن جرّ لبنان إلى مواجهة مفتوحة في هذا التوقيت الحساس يشكّل مقامرة بمصير شعب أنهكته الأزمات والحروب، ومؤكدا أن حماية السيادة تتطلب موقفا حازما من الدولة لمنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لصراعات إقليمية.