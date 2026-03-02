وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا استهداف قيادي بحزب الله في جنوب لبنان.

وصادق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطة هجومية جديدة عقب إطلاق نار من لبنان، قائلا إن حزب الله يتحمل مسؤولية التصعيد.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدان لبنانية.

وحثّ الجيش الإسرائيلي سكان نحو 50 قرية لبنانية على إخلاء منازلهم تحسبا لضربات محتملة.

وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين في شرق وجنوب لبنان إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر عن القرى إلى مناطق مفتوحة، مضيفا أن كل من يتواجد قرب منشآت حزب الله ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.

وشنّت إسرائيل غارات على مناطق لبنانية ليل الأحد الاثنين، بعدما أعلن حزب الله إطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان: "ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات باتجاه دولة إسرائيل، بدأت القوات الإسرائيلية ضرب أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في كل أنحاء لبنان".

وهذا أول هجوم يشنه حزب الله على إسرائيل منذ وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 وأنهى أكثر من عام من الأعمال العدائية بين الجانبين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن إسرائيل شنت غارات على العديد من المناطق في لبنان، بدءا من الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما أفادت الوكالة "بنزوح كبير من الضاحية الجنوبية والجنوب بعد سلسلة الغارات الإسرائيلية".