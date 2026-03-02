وندد البيان بشدة "بالهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة العشوائية والمتهورة التي شنتها إيران على أراضٍ ذات سيادة في أنحاء المنطقة، بما في ذلك البحرين والعراق والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وقال البيان إن هذه الضربات "عرّضت المدنيين للخطر، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية".

وأضاف البيان: "تمثل تصرفات إيران تصعيدا خطيرا ينتهك سيادة دول عديدة ويهدد الاستقرار الإقليمي".

واعتبر البيان أن "استهداف المدنيين والدول غير المشاركة في الضربات على إيران سلوك متهور ومزعزع للاستقرار".



وشدد البيان على الوقوف "صفا واحدا دفاعا عن مواطنينا وسيادتنا وأراضينا، ونؤكد مجددا حقنا في الدفاع عن النفس في مواجهة هذه الهجمات. ونؤكد التزامنا بالأمن الإقليمي، ونشيد بالتعاون الفعال في مجال الدفاع الجوي والصاروخي الذي حال دون وقوع خسائر أكبر بكثير في الأرواح ودمار أوسع".