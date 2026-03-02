وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات تجاه دولة إسرائيل، يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا باستهداف أهداف تابعة للحزب في لبنان".

وأضاف البيان: "تعمل منظمة حزب الله الإرهابية نيابة عن النظام الإيراني، وتفتح النار ضد دولة إسرائيل ومواطنيها المدنيين".

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في لبنان، فجر الإثنين، بسماع دوي انفجارات في بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن إسرائيل شنّت أكثر من 10 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن الغارات في لبنان ستستمر على الأقل لعدة أيام.

وجاءت الضربات الإسرائيلية في أعقاب إعلان "حزب الله" مسؤوليته عن إطلاق مقذوفات من لبنان على إسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الإثنين بأن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل عقب إطلاق مقذوفات من لبنان.

وكتب الجيش الإسرائيلي على تلغرام "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفا أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، فيما سقطت مقذوفات عدة في مناطق مفتوحة"، مضيفا أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار".

وتسببت عمليات الإطلاق هذه بانطلاق صافرات الإنذار في مناطق عدة في شمال إسرائيل.

ومنذ هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي نفذتها حماس في الأراضي الإسرائيلية، شنّت إسرائيل غارات جوية في لبنان تسببت بإضعاف "حزب الله" وقضت على أبرز قادته.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ نوفمبر 2024 أنهى حربا استمرت لأكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، تُواصل الأخيرة شن ضربات خصوصا على جنوب لبنان، تقول إن هدفها منع الحزب من إعادة ترميم قدراته العسكرية.

ولم يقدم الحزب على أي عمل عسكري عندما شنّت إسرائيل حربا على إيران في يونيو، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف مواقع نووية في إيران.