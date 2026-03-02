وأكدت الخارجية الإماراتية أن "استهداف أراضيها يُعدّ انتهاكا صارخا لسيادتها وتهديدا لأمنها الوطني وانتهاكا واضحا لكافة المواثيق والقرارات الدولية والأعراف".

وعبّر خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع "لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية وعرضت مدنيين عزلا للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وشدد المرر على أن هذه الاعتداءات "تتعارض مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوّض مسار خفض التصعيد والحلول السلمية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه إيران"، محذرا من "تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية والتي سيكون لها تأثير مباشر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية".

وأكد المرر على "مطالبة دولة الإمارات باحترام سيادتها ووقف هذه الاعتداءات فورا ودون شروط، مشددا على أن دولة الامارات "تحتفظ بحقها في الرد بكامل حقوقها القانونية".