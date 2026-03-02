وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأت موجة إضافية من الغارات في قلب العاصمة طهران بهدف تحقيق التفوق الجوي وتهيئة الطريق لمزيد من العمليات".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع غارات مكثفة تستهدف طهران ومدنا إيرانية أخرى.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية مهاجمة سلاح الجو الإسرائيلي لأهداف إيرانية في 7 مدن كبرى.

وحسبما ذكرت القناة 14، فإن الهجمات في إيران تتركز في هذا التوقيت على "الباسيج الإيراني".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في كلمة، الأحد، إن العمليات العسكرية ضد إيران "ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف".

وأضاف ترامب: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وتابع قائلا: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".

وأكد ترامب مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي في العمليات ضد إيران، مضيفا "من المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأميركيين".

ودعا ترامب الإيرانيين إلى "اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، مضيفا متحدثا إليهم "الولايات المتحدة تقف معكم".

وكشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة.