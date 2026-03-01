وأكد الجيش الإسرائيلي سقوط عدة مقذوفات في مناطق مفتوحة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن حزب الله هو من أطلق المقذوفات من لبنان، مشددة على أن هذا الهجوم "سيحظى بردّ قوي".

ودوّت في وقت سابق من فجر الإثنين، ‌صفارات ‌الإنذار بعدة ‌مناطق ‌في ⁠شمال ⁠إسرائيل ‌بعد إطلاق ⁠قذائف من ⁠لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن 6 صواريخ أطلقت من الأراضي اللبنانية نحو حيفا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الصواريخ أطلقت من جنوبي الليطاني نحو حيفا.

وفي وقت سابق من فجر الإثنين، قالت القناة 12 الإسرائيلية بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في منطقة الجولان والجليل، هي نتيجة اعتراض مسيرات إيرانية.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، فجر الإثنين، باعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية عددا من الصواريخ الإيرانية، مؤكدا سقوط أحدها في القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن موجة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن خمسة أشخاص أصيبوا إثر سقوط صاروخ في القدس.

ويوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن عملية قتل المرشد الإيراني علي خامنئي قد أسفرت عن القضاء على القيادة الكاملة لما أسماه "محور الإرهاب" الإيراني.

وأورد الجيش في بيان صدر يوم الأحد أن: "تصفية علي خامنئي تشكل ذروة جهد مستمر للقضاء على القيادة العليا لمحور الإرهاب الإيراني".

وأضاف البيان أن مقتلهم جعل الشرق الأوسط أكثر أمانا لإسرائيل والعالم.