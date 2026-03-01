وأعرب رئيس الإمارات وأمير الكويت خلال الاتصال عن "إدانتهما الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولتي الإمارات والكويت وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة".

وأكدا أن هذه الاعتداءات "تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا لأمن المنطقة وتقويضا للاستقرار الإقليمي والدولي".

كما شددا على "ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة ويحول دون مزيد من التصعيد"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.