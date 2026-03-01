وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن موجة من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن خمسة أشخاص أصيبوا إثر سقوط صاروخ في القدس.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض صاروخ إيراني عقب تفعيل الإنذارات على الحدود الشمالية وفي منطقة الجليل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم التحقيق في اشتباه بأن الإنذارات الأخيرة على الحدود الشمالية تنبع من إطلاق نار من لبنان.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمة، الأحد، إن العمليات العسكرية ضد إيران "ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف".

وأضاف ترامب: "ضربنا مئات الأهداف بما في ذلك منشآت تابعة للحرس الثوري وأنظمة دفاع جوي و9 سفن بالإضافة إلى مقر تابع للبحرية".

وتابع قائلا: "أحث الحرس الثوري والجيش الإيراني والشرطة على إلقاء السلاح للحصول على حصانة أو مواجهة الموت المحتوم".

وأكد ترامب مقتل 3 من جنود الجيش الأميركي في العمليات ضد إيران، مضيفا "من المرجح سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف الأميركيين".

ودعا ترامب الإيرانيين إلى "اغتنام هذه اللحظة واستعادة بلادهم"، مضيفا متحدثا إليهم "الولايات المتحدة تقف معكم".

وكشف ترامب عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة.