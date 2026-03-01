وقالت الوزارة إنه تم "رصد 541 طائرة مسيرة وتم تدمير 506 منها و35 مسيرة سقطت داخل الدولة منذ بدء الهجوم".

وأضافت أنه تم "رصد 165 صاروخا باليستيا إيرانيا وتم تدمير 152 منها و13 صاروخا سقطت في البحر منذ بدء الهجوم".

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، قد أعلنت الأحد، أنه يجري التعامل مع استهداف وقع في قاعدة السلام في أبوظبي والذي تسبب في اندلاع حريق.

وأوضحت الوزارة في بيان لها "أن الفرق المختصة قامت اليوم بالتعامل مع حادث ناتج عن استهداف تم بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين على أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، مما أسفر عن اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة دون وقوع خسائر بشرية".

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرة ذلك عدوانا سافرا وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.