وأضاف النيادي في كلمة له: "نؤكد تقديرنا لجهود جميع الفرق الميدانية التي أدت واجبها بمهنية ومسؤولية وطنية تجسد مستوى عاليا من الجاهزية وتنسيقا وطنيا محكما وتكاملا واضحا في الأدوار مما أكد على قدرة منظومتنا الوطنية على التعامل الفوري والمنظم وفق خطط معتمدة وإجراءات دقيقة".

وأوضح أنه "منذ اللحظة الأولى، تم تفعيل منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطنية ورفع مستويات الجاهزية التشغيلية استنادا إلى تقييم مستمر وشامل للمخاطر والتهديدات، بما يضمن حماية الأرواح وصون المكتسبات الوطنية واستمرارية الخدمات الحيوية دون تأثر".

وتابع قائلا: "إن ما تحقق اليوم هو ثمرة عمل مؤسسي تراكمي، قائم على التخطيط الاستباقي، والتمارين الوطنية المشتركة، وبناء قدرات مستدامة تعزز مرونة الدولة في مواجهة مختلف السيناريوهات"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وثمّن النيادي "وعي أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين والتزامهم بالتوجيهات والتعليمات الرسمية، وما أظهروه من تماسك مجتمعي وثقة وتعاون يعكس روح المسؤولية التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات".

وأشار إلى أن هذه المرحلة "أثبتت مجددا أن دولة الإمارات تمتلك منظومة جاهزية وطنية راسخة، تعمل وفق إطار حوكمة واضح واستجابة منسقة على أعلى المستويات، ونؤكد أن الجهات المختصة تتابع التطورات بدقة وعلى مدار الساعة، وتقوم بتقييم مستمر للموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق المستجدات، بما يضمن أعلى درجات الجاهزية والاستعداد".

واختتم قائلا: "إننا على ثقة راسخة بأن دولة الإمارات ستخرج من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة وكفاءة مؤسساتها، ووعي مجتمعها".