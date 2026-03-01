وأدان البيان بأشد العبارات العدوان الإيراني على دول المجلس والأردن.

وأكد البيان أن هجمات إيران "استهدفت منشآت مدنية ومناطق سكنية وأوقعت أضرارا كبيرة".

وشدد البيان على أن "أمن دول المجلس كلٌ لا يتجزأ وأي اعتداء على دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع".

وأضاف: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا واستقرارنا".

وتابع: "نحتفظ بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد البيان على أن "الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة".

ودعا البيان مجلس الأمن "لتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف فوري وحازم".

واعتبر البيان أن "استقرار الخليج ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي".

وأشاد البيان "بكفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للهجمات الإيرانية".