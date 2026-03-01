وقالت الداخلية البحرينية في منشور على حسابها في "إكس": "العدوان الإيراني يستهدف إحدى المنشآت البحرية بالقرب من ميناء سلمان".

وأضافت أن "الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.

وتلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس دونالد ترامب، والذي أدان خلال الاتصال العدوان الإيراني الذي استهدف أراضي مملكة البحرين، مؤكدا دعم الولايات المتحدة ووقوفها إلى جانب المملكة واستعدادها لتقديم كل أشكال الدعم فيما تتخذه من إجراءات كفيلة بحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وكان مركز الاتصال الوطني قد أكد السبت أن البحرين تصدت لعدد من الصواريخ التي تم رصدها في المجال الجوي، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تعاملت معها بنجاح.

كما أكد المركز أن الجهات المختصة تتابع التطورات، لضمان حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.