وقال أدرعي في تغريدة على منصة "إكس": "هكذا أغلق جيش الدفاع الحساب وقضى على جميع كبار المسؤولين في المحور الإرهابي الإيراني على مختلف الجبهات والذين سعوا لتدمير دولة إسرائيل".

وتابع "بعد تصفية مرشد النظام الإرهابي الإيراني: إتمام القضاء على قيادة كبار مسؤولي المحور الإرهابي الإيراني في الشرق الأوسط".

وتضمنت قائمة شاركها أدرعي أسماء قيادات عسكرية وسياسية رفيعة المستوى، من أبرزها في إيران استهداف قيادات في المؤسسة الأمنية، بينهم علي رشيد (قائد مقر خاتم الأنبياء)، ومحمد حسن باقري (رئيس الأركان)، وحسين سلامي (قائد الحرس الثوري).

وضمت اللائحة الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله ومعظم القيادة العليا للتنظيم، وفي يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري، إلى جانب قيادات أخرى في قطاع غزة.

وتابع أدرعي أنه تم القضاء أيضا على محمد الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في جماعة الحوثي.

وذكر أن القضاء على هذه القيادات تلحق ضربة قاسية أخرى للمحور الإرهابي الإيراني، بما يجعل الشرق الأوسط منطقة أكثر أمانا لمواطني دولة إسرائيل والعالم أجمع.