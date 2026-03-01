وشملت العمليات اختراق العديد من المواقع الإخبارية لعرض رسائل مختلفة، واختراق تطبيق "بادصبا"، وهو تطبيق للصلوات تم تحميله أكثر من 5 ملايين مرة، وعرض رسائل تخبر المستخدمين بأن "وقت الحساب حان"، وتحث القوات المسلحة على التخلي عن أسلحتها والانضمام إلى الشعب.

وقال دوج مادوري، مدير تحليل شبكة الإنترنت لدى "كينتك"، في منشور على منصة إكس، إن الاتصال بالإنترنت في إيران تراجع بنحو حاد في الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، ثم انخفض مرة أخرى في الساعة 11:47 بتوقيت غرينتش، ولم يتبق سوى اتصال ضعيف بالإنترنت.

وذكر حميد كاشفي، الباحث الأمني ومؤسس شركة "دارك سيل" للأمن الإلكتروني، أن الهجوم السيبراني على "بادصبا" خطوة ذكية لأن مؤيدي الحكومة يستخدمونه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس بأن العمليات الإلكترونية استهدفت مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية الإيرانية والأهداف العسكرية للحد من رد إيراني منسق.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن تركيز إسرائيل ​الحالي في ‌عملياتها العسكرية في إيران ‌ينصب على ‌تقويض النظام الإيراني وصولا إلى إسقاطه، ‌مضيفاً ‌أن ⁠إسرائيل "تتصرف بطرقها الخاصة" لحث الإيرانيين ⁠على ‌النزول إلى ⁠الشوارع.