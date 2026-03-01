وقال ترامب في المقابلة: "هذا سيحدث. أنتم ترونه، وأعتقد أنه سيقع. الكثير من الأشخاص هناك وفي لوس أنجلوس والعديد من الأماكن الأخرى سعداء جدا".

وأضاف أنه راضٍ عن رد فعل الشعب الإيراني حتى الآن، موضحا: "أعلم أن الوضع شديد الخطورة، وقد أخبرت الجميع بالبقاء في أماكنهم. أعتقد أن المكان الآن خطير للغاية. الناس هناك يهتفون فرحا في الشوارع، وفي الوقت نفسه، هناك الكثير من القنابل تتساقط".

كان ترامب قد قال للمجلة إن القيادة الجديدة في إيران تريد التحدث معه، وقد وافق على ذلك.

وأوضح ترامب لصحيفة (ذا أتلانتيك): "إنهم يريدون التحدث، وقد وافقت على التحدث، لذلك سأتحدث معهم. كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في وقت أبكر. كان ينبغي لهم أن يقدموا ما كان عمليا وسهل التنفيذ في وقت أبكر. لقد انتظروا طويلا".

وأشار ترامب إلى أن بعض الإيرانيين المشاركين في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة لم يعودوا على قيد الحياة، مضيفا: "معظم هؤلاء الأشخاص رحلوا. بعض الأشخاص الذين كنا نتعامل معهم رحلوا، لأن ذلك كان — كانت ضربة كبيرة".