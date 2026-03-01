وصرحت هيئة الإذاعة والتلفزيون بأن "الفريق الفني يقوم بتقييم الأضرار"، مشيرة إلى أن مقرها في طهران سبق وأن استهدف في يونيو من قبل إسرائيل خلال "حرب الـ 12 يوما".

في المقابل أكدت وسائل إعلام الإيرانية، انقطاع بث التلفزيون الرسمي بعد ورود أنباء عن قصف مقره الرئيسي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة استهداف مبنى التلفزيون الإيراني، وسط العاصمة طهران.

والأحد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية تشن هجمات مكثفة في عمق العاصمة الإيرانية طهران، مؤكدا أن العمليات العسكرية ستشهد تصعيداً إضافياً خلال الأيام المقبلة.