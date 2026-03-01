وذكر ترامب في منشور على تروث سوشال: "أُبلغتُ للتو أننا دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، بعضها كبير وهام نسبيًا. سنلاحق البقية، وستغرق الأخرى قريبًا!".

وأضاف أن هجومًا آخر أدى إلى تدمير مقرات القيادة البحرية الإيرانية بشكل كبير.

وختم الرئيس الأميركي تصريحه بنبرة ساخرة قائلاً: "فيما عدا ذلك فإن بحريتهم تقوم بعمل جيد".

وأظهرت صور ملتقطة، ونُشرت الأحد، دمار السفن في قاعدة كونارك البحرية جنوب إيران إثر تعرضها لهجمات أميركية إسرائيلية.

وأظهرت الصور الفضائية، التي وزعتها شركة فانتور وأُخذت ونُشرت في 1 مارس 2026، عرضًا مقربًا للسفن المدمرة والغارقة والمباني المتضررة في قاعدة كونارك البحرية بجنوب إيران على طول خليج عمان.