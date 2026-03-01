تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات يوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد بحثا خلاله التصعيد العسكري الخطير في المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة.
وعبر الرئيس العراقي خلال الاتصال عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، فيما شكر الشيخ محمد بن زايد الرئيس العراقي لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.
وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واللجوء إلى الحلول السياسية بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحول دون اتساع الصراع.