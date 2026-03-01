وعبر الرئيس العراقي خلال الاتصال عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، فيما شكر الشيخ محمد بن زايد الرئيس العراقي لموقف بلاده الداعم لدولة الإمارات.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة واللجوء إلى الحلول السياسية بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين ويحول دون اتساع الصراع.