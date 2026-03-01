وأظهرت الصور الفضائية، التي وزعتها شركة فانتور وأُخذت ونُشرت في 1 مارس 2026، عرضًا مقربًا للسفن المدمرة والغارقة والمباني المتضررة في قاعدة كونارك البحرية بجنوب إيران على طول خليج عمان.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وكبار القادة العسكريين، مما دفع السلطات الإيرانية للرد بشن ضربات على إسرائيل وقواعد أميركية في المنطقة.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن القوات الأميركية تمكنت من إغراق 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، مع تدمير مقر القيادة البحرية الإيرانية.

وكتب ترامب عبر منصة ترو سوشال: "أُبلغتُ للتو أننا دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية، بعضها كبير وهام نسبيا. سنلاحق البقية، وستغرق الأخرى قريبا!".

وتابع ترامب: "وفي هجوم آخر، دمرنا مقر قيادتهم البحرية بشكل كبير".