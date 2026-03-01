وذكر الحرس الثوري أنه "استهدف وأحرق ثلاث ناقلات نفط أميركية وبريطانية في الخليج بالقرب من مضيق هرمز".

وتابع الحرس الثوري: "في إطار الهجمات المستمرة على الأهداف البحرية للعدو، استهدفت الصواريخ ثلاث ناقلات نفط أميركية وبريطانية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، وهي الآن تحترق".

من جانبها، ذكرت شركة (في.شيبس)، التي تتولى إدارة الناقلة (إم.كيه.دي فيوم) التي ترفع علم جزر مارشال، أن مقذوفا أصاب الناقلة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم على متن السفينة خلال إبحارها قبالة سواحل سلطنة عمان.